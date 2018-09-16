Каладзе объявил о завершении первого этапа реабилитации дорог в столице

16.09.2018 12:49 По всем основным локациям в масштабе Тбилиси дорожные работы завершены и дорога открыта, - об этом на сегодняшнем брифинге сообщил мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, обещание, данное мэрией и предусматривавшее завершение основной части дорожных работ до начала учебного года, выполнено.



По данным мэра, окончательно дорожные работы будут завершены к 25 октября. «Сегодня, как и было обещано, завершились дорожные работы. Можно сказать, что подъем Бараташвили, улицы Костава и Шартава полностью открыты. Возможно беспрепятственное движение, но это не означает, что работы завершены полностью. Как мы обещали населению, поскольку завтра начинается школа, первый этап работ закончен. Первый слой дорожного покрытия уложен везде, основные болезненные и сложные работы выполнены везде. Проспект Робакидзе завершен полностью. Что касается улиц Костава и Шартава, а также подъема Бараташвили, работы по благоустройству продолжатся…Полностью работы по этим локациям, везде завершатся примерно к 20-25 октября», - заявил Каладзе.















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