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Парламент Грузии решил отложить рассмотрение законопроекта о промышленной культивации конопли


16.09.2018   14:36
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта, касающегося культивации-экспорта конопли. Как заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе, на следующей сессионной неделе будет рассмотрен законопроект, который касается лишь потребления марихуаны.

"Поступил пакет законопроекта, который касается регламентации потребления марихуаны и выращивания конопли в малом объеме. Для нас важно действовать в соответствии с настроением общества. Общество обязательно должно быть информировано по поводу урегулирования подобных вопросов. Информирование требует времени и, соответственно, мы приняли решение разделить рассмотрение этих двух вопросов. Как вам известно, инициированы два законопроекта. По просьбе МВД, мы неотложно начнем рассматривать вопрос, касающийся потребления марихуаны в Грузии. Сегодня в этом вопросе вакуум, исходя из решения Конституционного суда, и наша задача искоренить незамедлительно этот вакуум. Соответственно, со следующей сессионной недели начнется рассмотрение законопроекта, который касается регламентации потребления марихуаны, и речь идет о жестком регламентировании", - заявил Кобахидзе.







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