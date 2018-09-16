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Подготовлен новый законопроект о безопасности труда в Грузии
16.09.2018 17:23
Подготовлен новый законопроект о безопасности труда в Грузии. По информации Первого канала, законопроект «О трудовой безопасности» будет инициирован на заседании бюро 17 сентября. Инициаторы – члены парламентского большинства Дмитрий Цкитишвили, Акакий Зоидзе, Софо Киладзе и Тамар Хулордава.
Законопроект определяет единый стандарт оперирования для всех предприятий, существующих во всех отраслях экономической деятельности на рынке труда, с точки зрения безопасности труда.
Согласно поправкам устанавливается правовая база, необходимая для действенного и эффективного инспектирования.
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