Законодательная инициатива МВД о потреблении марихуаны будет представлена Бюро парламента завтра

16.09.2018 18:45 На завтрашнем заседании бюро парламента Грузии будет представлена еще одна законодательная инициатива Министерства ВД, предусматривающая введение ограничений с точки зрения потребления марихуаны и ужесточение санкций.



Согласно изменениям, запланированным в «Кодексе административных правонарушений», употребление конопли и марихуаны запрещается везде, кроме места жительства физического лица.



МВД выступает с инициативой добавить в «Кодекс административных правонарушений» новую, специальную статью. Незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка конопли или марихуаны в малом количестве повлечет штраф для физического лица - в размере 500 лари.



Согласно проекту, употребление конопли и марихуаны в здании и строении любого назначения, кроме места жительства физического лица, повлечет штраф в размере от 500 до 1000 лари. Совершение данного действия повторно повлечет штраф в размере от 1000 до 1500 лари.



Употребление марихуаны лицом в возрасте до 21 года будет штрафоваться в размере от 500 до1000 лари. Повторно оно повлечет штраф в размере от 1000 до 1500 лари.



Употребление марихуаны на улице, во дворе, на стадионе, в сквере, парке, в суде, аэропорте, в зданиях медицинского или фармацевтического назначения и на принадлежащей им территории, в кинотеатре, театре, концертном зале, кафе, ресторане, во всех видах общественного транспорта ( в том числе, морском и воздушном транспорте), на автостанции, железнодорожной станции или в других общественных местах - повлечет штраф в размере от 500 до 1000 лари. Совершение данного действия повторно повлечет штраф в размере от 1000 до 1500 лари.



Кроме этого, штраф в размере от 1000 до 1500 лари повлечет употребление или пребывание под воздействием конопли или марихуаны в присутствии несовершеннолетнего или нахождение в зданиях учебно-образовательных и воспитательных заведений, библиотеки, лагере учащейся молодежи, детского развлекательного центра и других учреждений для лиц в возрасте до 18 лет и принадлежащей им территории, а также на общественных собраниях для лиц в возрасте до 18 лет или в радиусе 150 метров от прилегающей к ним территории. Совершение данного действия повторно повлечет штраф в размере от 1500 до 2000 лари.



Употребление или пребывание под воздействием марихуаны при исполнении служебных обязанностей повлечет штраф в размере от 1000 до 1500 лари, повторно - от 1500 до 2000 лари.



Употребление или пребывание под воздействием марихуаны в военной части повлечет штраф в размере от 1000 до 1500 лари, повторно - от 1500 до 2000 лари.



Непринятие учреждением мер по пресечению выявленных фактов употребления конопли и марихуаны или пребывания под воздействием при исполнении служебных обязанностей - повлечет штраф в размере 1500 лари, повторно - 2000 лари.



В рамках представленного министерством ВД в парламенте пакета, изменения также осуществляются в Уголовном кодексе Грузии.















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