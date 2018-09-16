Акакий Зоидзе: Мы постараемся как можно быстрее положить конец хаосу по поводу потребления марихуаны

16.09.2018 21:46 Мы постараемся как можно быстрее положить конец хаосу, создавшемуся в связи с употреблением марихуаны, - об этом заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.



По информации депутата, в рамках пленарных заседаний на текущей неделе планируется вынести тот законодательный пакет, который касается санкций, связанных с употреблением марихуаны. Что касается пакета, связанного с выращиванием и производством конопли, Зоидзе говорит, что его обсуждение не начнется до проведения публичных дискуссий.



«Мы постараемся как можно быстрее положить конец хаосу, создавшемуся в связи с употреблением марихуаны. Проектом, представленным министерством ВД, мы говорим, что употребление марихуаны ограничено везде, кроме собственной квартиры – во всех других случаях употребление будет наказываться административными и уголовными санкциями. Единственное различие заключается в том, что полиция не может ворваться в дом человека и наложить штраф за употребление марихуаны - ее можно употреблять в квартире, и то, если при этом не присутствует несовершеннолетнее лицо. Если тут мы установим штраф, то пойдем против решения, принятого Конституционным судом», - заявил Зоидзе.



Два независящих друг от друга законодательных пакета на тему выращивания конопли / потребления марихуаны будут представлены для инициирования парламентскому бюро 17 сентября.















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