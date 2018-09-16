|
|
Акакий Зоидзе: Мы постараемся как можно быстрее положить конец хаосу по поводу потребления марихуаны
16.09.2018 21:46
Мы постараемся как можно быстрее положить конец хаосу, создавшемуся в связи с употреблением марихуаны, - об этом заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.
По информации депутата, в рамках пленарных заседаний на текущей неделе планируется вынести тот законодательный пакет, который касается санкций, связанных с употреблением марихуаны. Что касается пакета, связанного с выращиванием и производством конопли, Зоидзе говорит, что его обсуждение не начнется до проведения публичных дискуссий.
«Мы постараемся как можно быстрее положить конец хаосу, создавшемуся в связи с употреблением марихуаны. Проектом, представленным министерством ВД, мы говорим, что употребление марихуаны ограничено везде, кроме собственной квартиры – во всех других случаях употребление будет наказываться административными и уголовными санкциями. Единственное различие заключается в том, что полиция не может ворваться в дом человека и наложить штраф за употребление марихуаны - ее можно употреблять в квартире, и то, если при этом не присутствует несовершеннолетнее лицо. Если тут мы установим штраф, то пойдем против решения, принятого Конституционным судом», - заявил Зоидзе.
Два независящих друг от друга законодательных пакета на тему выращивания конопли / потребления марихуаны будут представлены для инициирования парламентскому бюро 17 сентября.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна