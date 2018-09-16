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Каждый четвертый дипломат РФ в Швейцарии является шпионом - СМИ


16.09.2018   21:53
Швейцарская разведка считает, что каждый четвертый российский дипломат, работающий в Швейцарии, является шпионом. Об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на расследование журналистов Le Matin Dimanche/Sonntagszeitung.

"Согласно конфиденциальному отчету для швейцарского правительства, основанному на данных разведки, каждый четвертый российский дипломат, работающий в Швейцарии является шпионом", - говорится в сообщении.

Как сообщает Swissinfo, в марте этого года Федеральный совет Швейцарии предостерег, что четверть дипломатического персонала неназванного государства являются шпионами.

Теперь журналисты-расследователи узнали, что речь идет именно о России.

По данным СМИ, некоторые российские дипломаты работают полностью как шпионы, а некоторые только на полставки.

По данным официального списка, который Россия предоставляет министерству иностранных дел Швейцарии, 83 дипломата работают в российском посольстве в Берне и в консульствах в Цюрихе, Лозанне и Женеве.

Однако журналисты также установили, что в Берне, в частности, работают 67 российских чиновников, которые не имеют аккредитации.

В Федеральной службе разведки Швейцарии отказались комментировать журналистское расследование.

Как сообщалось, двое российских шпионов, арестованных в Нидерландах, помимо прочего подозреваются в попытке совершения кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA.







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