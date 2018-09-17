Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Маргвелашвили поздравил с новым учебным годом учащихся 51-й школы


17.09.2018   10:54
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил учеников 51-й тбилисской школы с началом нового учебного года. Маргвелашвили пожелал ученикам и педагогам успехов.

Президент вспомнил трагедию на улице Хорава.

«Поздравляю вас с началом нового учебного года. Хочу выразить вам большую любовь и надежду на много добра. Хочу поздравить первоклассников и сказать им, что у вас начинается очень интересный период в вашей жизни.

Новые одноклассники, учителя, друзья которые навсегда будут частью вашей жизни. Хочу поздравить ваших родителей и пожелать вам, чтобы этот год прошел счастливо и весело для тех, кто заканчивает школу.

Я хочу быть рядом с вами и разделить с вами боль, которую вы пережили. Такая боль и трагедия должны пробудить в нас добро, потому что трагедия — это испытание для человека и если мы сможем, перенести эту боль в любви и поддержке друг друга, думаю мы много дадим нашим детям.

Я очень люблю вас и сегодня я рядом с вами, в трудностях и в радости», — заявил президент Грузии.

51-я школа сегодня начинает 100-й учебный год. 51-я школа приняла 150 одноклассников.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о выращивании конопли
На рынке труда Грузии выросло число вакансий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечене бюджетники и студенты рассказали о вынужденном участии в субботнике
"Мемориал" – о ситуации в Чечне: когда нет возможности легально протестовать, молодежь радикализируется
В Дагестане партии объединились ради пенсионного референдума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна