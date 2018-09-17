Георгий Маргвелашвили поздравил с новым учебным годом учащихся 51-й школы

17.09.2018 10:54 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил учеников 51-й тбилисской школы с началом нового учебного года. Маргвелашвили пожелал ученикам и педагогам успехов.



Президент вспомнил трагедию на улице Хорава.



«Поздравляю вас с началом нового учебного года. Хочу выразить вам большую любовь и надежду на много добра. Хочу поздравить первоклассников и сказать им, что у вас начинается очень интересный период в вашей жизни.



Новые одноклассники, учителя, друзья которые навсегда будут частью вашей жизни. Хочу поздравить ваших родителей и пожелать вам, чтобы этот год прошел счастливо и весело для тех, кто заканчивает школу.



Я хочу быть рядом с вами и разделить с вами боль, которую вы пережили. Такая боль и трагедия должны пробудить в нас добро, потому что трагедия — это испытание для человека и если мы сможем, перенести эту боль в любви и поддержке друг друга, думаю мы много дадим нашим детям.



Я очень люблю вас и сегодня я рядом с вами, в трудностях и в радости», — заявил президент Грузии.



51-я школа сегодня начинает 100-й учебный год. 51-я школа приняла 150 одноклассников.















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