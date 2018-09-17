ГМ отказывается обсуждать вопрос производства конопли до достижения консенсуса в обществе

17.09.2018 11:01 Пока не будет широкого консенсуса по законодательному пакету в связи с выращиванием-производством конопли, мы его обсуждение не начнем, - об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он говорит, что «до достижения общего консенсуса обсуждение будет приостановлено».



«Как известно, инициатива министерства ВД состоит из двух частей. Первая из них, которая предусматривает строгую регламентацию потребления марихуаны, спешная и парламент ее обсудит на будущей неделе. Что касается выращивания и реализации растения конопли для производства медицинской и косметической продукции, это действительно не является вопросом, требующим срочного решения. В то же время, по решению, в связи с которым возникают вопросы, требуется максимальная информированность общества. Мы не примем проект без широкого консенсуса с обществом. Поэтому обсуждение этого вопроса будет отложено и парламент временно приостановит его рассмотрение», - заявил агентству «IPN» Мамука Мдинарадзе.















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