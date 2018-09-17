Натия Турнава назначена заместителем министра экономики

17.09.2018 11:23 Натия Турнава назначена заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии.



С занимаемой должности ушел Георгий Чиковани, который в ранге заместителя министра курировал сферу энергетики.



Натия Турнава с 2013 года занимала пост заместителя исполнительного директора Партнерского фонда. До того она также работала исполнительным директором Международной энергетической корпорации Грузии и первым заместителем министра экономики, когда пост министра занимал Каха Бендукидзе.















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