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Натия Турнава назначена заместителем министра экономики
17.09.2018 11:23
Натия Турнава назначена заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии.
С занимаемой должности ушел Георгий Чиковани, который в ранге заместителя министра курировал сферу энергетики.
Натия Турнава с 2013 года занимала пост заместителя исполнительного директора Партнерского фонда. До того она также работала исполнительным директором Международной энергетической корпорации Грузии и первым заместителем министра экономики, когда пост министра занимал Каха Бендукидзе.
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