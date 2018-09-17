Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Натия Турнава назначена заместителем министра экономики


17.09.2018   11:23
Натия Турнава назначена заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии.

С занимаемой должности ушел Георгий Чиковани, который в ранге заместителя министра курировал сферу энергетики.

Натия Турнава с 2013 года занимала пост заместителя исполнительного директора Партнерского фонда. До того она также работала исполнительным директором Международной энергетической корпорации Грузии и первым заместителем министра экономики, когда пост министра занимал Каха Бендукидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о выращивании конопли
На рынке труда Грузии выросло число вакансий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечене бюджетники и студенты рассказали о вынужденном участии в субботнике
"Мемориал" – о ситуации в Чечне: когда нет возможности легально протестовать, молодежь радикализируется
В Дагестане партии объединились ради пенсионного референдума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна