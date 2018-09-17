В августе более всего пожертвований получило «Национальное движение»

17.09.2018 12:01 К президентским выборам партии и независимые кандидаты с 1-го августа по 11 сентября 2018 года включительно в общей сложности в качестве пожертвований получили 770 146 лари. Об этом говорится в информации, опубликованной Службой государственного аудита.



По информации ведомства, более всего пожертвований получило «Единое национальное движение», что в целом составило 345 476 лари.



Что касается других партий и независимых кандидатов, как выясняется из опубликованной информации, «Европейская Грузия» получила в виде пожертвований 293 156 лари, Саломе Зурабишвили – 109 021 лари, новый политический центр «Гирчи» («Шишка») –8 943 лари, «Свободные демократы» - 8700 лари, гражданская платформа «Новая Грузия» - 2000 лари, «Свободная Грузия» - 1791 лари, движение «Государство для народа» – 400 лари, «Национальный форум» - 350 лари, независимый кандидат Кахабер Чичинадзе – 200 лари, а «Единая коммунистическая партия Грузии» - 108 лари.















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