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Зурабишвили: Россия – оккупант и агрессор, могу повторять это бесконечно


17.09.2018   13:16
Главным убеждением, целью и мечтой моей и моей семьи была, есть и будет защита свободы и независимости Грузии от России, — об этом независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили заявила на презентации своего предвыборного штаба.

По ее словам, ее отношение к России не меняется уже более 60 лет.

«Мое отношение к России, если это еще нужно объяснять, не меняется уже более 60 лет. Освобождение Грузии было, есть и будет главным убеждением, целью и мечтой моей и моей семьи, а также защита ее независимости, свободы от кого, скажите на милость, от России», — заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, эмиграция до конца несла флаг и идею независимости.

«Мое возвращение в эту страну, когда эта страна уже была независимой, уже было направлена на укрепление независимости и возвращение Грузии в Европу, где она заслуживает быть. Россия – оккупант и агрессор, могу повторять это бесконечно, тем более говорю на своем грузинском, говорю это с рождения. Россия – агрессор и оккупант, была в 1801 году, когда нарушила трактат царя Эрекле. В 1921 году, когда нарушила суверенитет Грузии от 1920 года, по причине чего мои предки уехали из Грузии и я родилась во Франции», — заявила Зурабишвили.

Вместе с тем, по ее словам, Россия была агрессором и оккупантом и с 2008 года, когда еще раз нарушила все международные документы.

«Также, Россия была агрессором и оккупантом с 2008 года, когда еще раз нарушила все, что можно было. Я лучше всех знаю все международные документы и соглашения, где Россия признавала территориальную целостность и суверенитет Грузии», — заявила Саломе Зурабишвили.






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