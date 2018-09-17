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Чугошвили: Мнение патриархии имеет большое влияние


17.09.2018   13:45
По заявлению первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, часть законопроекта в связи с марихуаной, которая касается культивации и экспорта, вызвала общую негативную позицию и, разумеется, мнение патриархии имеет большое влияние.

Как заявила Чугошвили, комментируя этот вопрос, пройдут дополнительные консультации, и после этого будет принято окончательное решение.

«Естественно, потому, что это не простой вопрос, мы используем дополнительное время для консультаций и затем примем решение о том, как продолжим работу над этим законодательством. Лично я согласна с частью культивации и экспорта в фармацевтических целях, однако, тут более важно то, что большая часть общества не согласна с этим. Решающей была позиция в целом общества, поскольку общая позиция была негативной в отношении этого вопроса и потому я бы не выделяла какой-либо одной группы, однако, разумеется, мнение патриархии имеет очень большое влияние», - заявила Чугошвили.






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