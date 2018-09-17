Глава Пентагона: РФ использует деньги для влияния на референдум в Македонии

17.09.2018 14:29 Министр обороны Джим Маттис осудил попытки России использовать свои деньги и влияние, чтобы создать оппозицию предстоящему голосованию о смене названия Македонии.



Об этом он заявил в понедельник, прибыв в Скопье, сообщает Associated Press.



Маттис сказал журналистам, что "нет сомнений" в том, что Москва финансирует пророссийские группы, чтобы на референдуме о смене названия большинство людей проголосовали против.



"Они перевели деньги, и они также проводят более широкие кампании влияния. Мы должны дать македонскому народу самому принять решение", - сказал Маттис.



Глава Пентагона отметил, что он и другие союзники по НАТО "прямо говорят в открытой прессе, что мы думаем. Мы не передаем деньги людям за кулисами, мы не собираем партии, которые мы контролируем или пытаемся контролировать".



В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето относительно интеграции Македонии в НАТО и ЕС.



Однако изменение названия произойдет лишь в том случае, если македонцы проголосуют за это решение на референдуме 30 сентября.















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