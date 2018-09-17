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Глава МВД Италии требует депортации гражданина Грузии, которого обвиняют в краже
17.09.2018 14:44
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини потребовал депортировать гражданина Грузии, которого обвиняют в краже.
Дело касается 35-летнего мужчины, которого итальянский суд отказался экстрадировать на родину. Мотивом судья назвал состояние здоровья арестованного. Мужчине поставили диагноз — гепатит С.
«И вы называете это справедливостью? Срочно меняйте все это!», — так оценил решение суда министр внутренних дел Италии, который дал комментарий итальянским СМИ.
Сальвини также призвал тех людей, которые приехали в Италию, чтобы совершать преступления, вернуться на родину.
Суд установил, что недопустимо депортировать гражданина Грузии, которого обвиняют в краже, так как «прекращение курса лечения гепатита приведет к негативным результатам, а полиция и прокуратура не смогли предоставить суду достаточно доказательств, что он может получить адекватную медицинскую помощь в Грузии».
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