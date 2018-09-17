Джон Теффт: у меня никогда не возникнет сомнений, кто спровоцировал войну

17.09.2018 15:14 Говорить о налаживании отношений с Россией можно только после того, как она выведео войска из Абхазии и т.н. Южной Осетии. Об этом в интервью грузинскому изданию Kviris Palitra заявил бывший посол США в Тбилиси Джон Теффт. По мнению дипломата, для нормализации отношений Москва должна сделать шаг назад и вернуться к статус кво, существовавшему в регионе.



«Признавать эти регионы независимыми государствами было безумием».



Вსпоминая войну августа 2008 года Теффт заявил, что для посольства США ее начало не было неожиданным. «Для меня было очевидно, что русские что-то готовят: все эти воинские формирования, инцидент с железной дорогой и похожие провокации ни чего хорошего не предвещали», – добавил бывший посол.



«Как и сегодня, тогда я не сомневался, что корни разразившегося впоследствии конфликта надо искать именно в этом периоде постоянного давления. Особенно, если смотреть на этот период с сегодняшних позиций, когда мы уже знаем, что делает Россия в Украине».



По словам Джона Теффта, эти действия – неотъемлемая часть планов России по восстановлению своего контроля на этих территориях. «Мы чувствовали, что температура достигает точки кипения. Не могу сказать, удивились ли этого в Вашингтоне или Европе, но для нас [сотрудников посольства] это не было неожиданностью», – пояснил бывший посол США в Грузии.



При этом Теффт прокомментировал обвинения в адрес экс-президента Михеила Саакашвили из-за отправки в Цхинвали боевых частей и, таким образом, развязывания войны. Дипломат привел в пример восспоминания бывшей главы американского Госдепа Кондолизы Райс, в беседе с которой в 2008 году Сергей Лавров фактически признал, что целью Москвы было свержение грузинских властей.



«Думаю, из заявления Лаврова становится очевидно, что Россия планировала именно это. У меня никогда не возникнет вопроса, кто спровоцировал войну. И последовавшие за ней явления лишь еще больше меня убедили в моей правоте».















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