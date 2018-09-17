Чарквиани: Оказывается, в Кахетии все было сделано при человеке, в оппозиции которого я была 9 лет

17.09.2018 16:27 Оказывается, в Кахетии все было сделано во время человека, в оппозиции которого я была 9 лет – заявила на встрече с местными жителями в Телави Тако Чарквиани, сторонница кандидата в президенты от движения "Сила в единстве" Григола Вашадзе. Она назвала Григола Вашадзе профессионалом высокого ранга, и отметила, что Кахетия должна быть показательной во всем мире.



"В Грузии у нас есть профессионал высокого ранга, который уже прорезал путь к профессионализму. Он доказал это, и я стала свидетелем этого 8 августа, в период, когда практически на плечах господина Григола Вашадзе было то, что весь мир узнал, что не Грузия начала войну, а чужая страна вторглась на территорию Грузии.



Мы не должны изобретать новый велосипед, у нас нет времени на это, мы находимся в цейтноте. Кахетия, которая должна быть показательной во всем мире, вы являетесь богатством всей Грузии, я присмотрелась, и оказывается, все в Кахетии было сделано во времена человека, в оппозиции которого я была 9 лет"- заявила Тако Чаркивани, подразумевая правление Михеила Саакашвили.



Следует отметить, что Тако Чарквиани всегда была в оппозиции Михеилу Саакашвили и не раз жестко его критиковала.

















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