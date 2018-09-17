Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Швейцария официально потребовала от России прекратить шпионаж на ее территории


17.09.2018   16:41
Швейцария официально потребовала от России "немедленно" прекратить шпионаж на ее территории, сказано в официальном заявлении МИД страны. Заявление было опубликовано вечером в воскресенье, через день после того, как стало известно о двух россиянах, намеревавшихся взломать компьютерные сети лаборатории в Шпице, где занимаются исследованием химического и биологического оружия.

По информации агентства Reuters, российского посла в Берне трижды за последний год вызывали в швейцарский МИД, чтобы выразить ему обеспокоенность по поводу подозрительных операций России в Швейцарии. В том числе по поводу кибератаки на сервера Всемирного антидопингового агентства WADA (она прошла осенью 2016 года, сразу после "допингового скандала" с участием России, в результате были опубликованы данные приема лекарственных препаратов американскими спортсменами).

Швейцарские власти подтвердили, что двое россиян, которые были задержаны в Гааге с хакерским оборудованием и планировали взлом сетей лаборатории в Шпице, подозреваются также и во взломе серверов WADA.

Швейцарские власти связывают активность российских спецслужб в стране с тем, что именно в Швейцарии находятся представительства многих международных организаций, таких как Олимпийский комитет или ООН.

Швейцарская газета Sonntags Zeitung в воскресенье опубликовала мнение представителей швейцарской разведки, из которого следует, что минимум каждый четвертый российский дипломат, который находится в Швейцарии, на самом деле является офицером разведки. В российском посольстве в Швейцарии эти заявления назвали "безосновательными и бездоказательными выпадами", а также "абсурдной попыткой дать читателям предвзятый взгляд на россиян, работающих в стране".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о выращивании конопли
На рынке труда Грузии выросло число вакансий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечене бюджетники и студенты рассказали о вынужденном участии в субботнике
"Мемориал" – о ситуации в Чечне: когда нет возможности легально протестовать, молодежь радикализируется
В Дагестане партии объединились ради пенсионного референдума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна