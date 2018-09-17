Швейцария официально потребовала от России прекратить шпионаж на ее территории

17.09.2018 16:41 Швейцария официально потребовала от России "немедленно" прекратить шпионаж на ее территории, сказано в официальном заявлении МИД страны. Заявление было опубликовано вечером в воскресенье, через день после того, как стало известно о двух россиянах, намеревавшихся взломать компьютерные сети лаборатории в Шпице, где занимаются исследованием химического и биологического оружия.



По информации агентства Reuters, российского посла в Берне трижды за последний год вызывали в швейцарский МИД, чтобы выразить ему обеспокоенность по поводу подозрительных операций России в Швейцарии. В том числе по поводу кибератаки на сервера Всемирного антидопингового агентства WADA (она прошла осенью 2016 года, сразу после "допингового скандала" с участием России, в результате были опубликованы данные приема лекарственных препаратов американскими спортсменами).



Швейцарские власти подтвердили, что двое россиян, которые были задержаны в Гааге с хакерским оборудованием и планировали взлом сетей лаборатории в Шпице, подозреваются также и во взломе серверов WADA.



Швейцарские власти связывают активность российских спецслужб в стране с тем, что именно в Швейцарии находятся представительства многих международных организаций, таких как Олимпийский комитет или ООН.



Швейцарская газета Sonntags Zeitung в воскресенье опубликовала мнение представителей швейцарской разведки, из которого следует, что минимум каждый четвертый российский дипломат, который находится в Швейцарии, на самом деле является офицером разведки. В российском посольстве в Швейцарии эти заявления назвали "безосновательными и бездоказательными выпадами", а также "абсурдной попыткой дать читателям предвзятый взгляд на россиян, работающих в стране".















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