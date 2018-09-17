Сильная Грузия не должна восприниматься Россией как угроза - Бахтадзе

17.09.2018 17:38 Сильная Грузия не должна восприниматься Россией как угроза, Тбилиси не является противником Москвы в конфронтации с Западом, пишет глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе в статье, опубликованной на сайте американского издания The Hill.



"Мы уверены, что сильная и процветающая Грузия входит в национальные интересы России и не должна рассматриваться как угроза. Более того, Москве не следует рассматривать Грузию в контексте противостояния с Западом", - пишет М.Бахтадзе.



Премьер-министр отмечает, что, несмотря на "оккупацию грузинских территорий", в Тбилиси не хотят ни конфликта, ни противостояния и продолжают работать в направлении мирного и практического решения, сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.



"Мы пытаемся сделать все возможное для деэскалации напряженности, но российские власти так и не отозвались на наши предложения найти приемлемое решение", - заявил М.Бахтадзе, отметив, что США также заинтересованы "в мирном и справедливом решении грузино-российского конфликта".



М.Бахтадзе накануне начал рабочий визит в США. Как сообщили журналистам в пресс-службе грузинского правительства, первая встреча в рамках этого визита состоится в Белом доме, где М.Бахтадзе встретится с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. 20 сентября в Вашингтоне состоится встреча премьера Грузии с госсекретарем США Майком Помпео.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

