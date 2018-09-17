Саакашвили: Саломе Зурабишвили должна снять кандидатуру

17.09.2018 17:39 Пусть отзовет свои обвинения из Гааги и с учетом того, какой ущерб уже нанесла нам, Саломе Зурабишвили должна снять свою кандидатуру, - об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пишет на собственной странице в «Фейсбук».



По оценкам Саакашвили, Зурабишвили должна также извиниться за заявления, которые она сделала в связи августовской войной 2008 года.



«Названная самым главным барыгой Грузии «конопляная королева» много сегодня говорила, что не является предательницей. Тогда пусть принесет извинения за то, что обвинила грузинскую авиацию в бомбежке Цителубани, пусть извинится и откажется от фразы – «Мы бомбили собственное население и как нам требовать территориальной целостности? Пусть отзовет свои обвинения из Гааги и с учетом того, какой ущерб уже нанесла нам, снимет свою кандидатуру», - пишет Саакашвили.















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