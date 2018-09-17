Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Саломе Зурабишвили должна снять кандидатуру


17.09.2018   17:39
Пусть отзовет свои обвинения из Гааги и с учетом того, какой ущерб уже нанесла нам, Саломе Зурабишвили должна снять свою кандидатуру, - об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пишет на собственной странице в «Фейсбук».

По оценкам Саакашвили, Зурабишвили должна также извиниться за заявления, которые она сделала в связи августовской войной 2008 года.

«Названная самым главным барыгой Грузии «конопляная королева» много сегодня говорила, что не является предательницей. Тогда пусть принесет извинения за то, что обвинила грузинскую авиацию в бомбежке Цителубани, пусть извинится и откажется от фразы – «Мы бомбили собственное население и как нам требовать территориальной целостности? Пусть отзовет свои обвинения из Гааги и с учетом того, какой ущерб уже нанесла нам, снимет свою кандидатуру», - пишет Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о выращивании конопли
На рынке труда Грузии выросло число вакансий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечене бюджетники и студенты рассказали о вынужденном участии в субботнике
"Мемориал" – о ситуации в Чечне: когда нет возможности легально протестовать, молодежь радикализируется
В Дагестане партии объединились ради пенсионного референдума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна