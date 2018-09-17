Вольский не исключает отзыва из парламента законопроекта о производстве конопли

17.09.2018 17:48 Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский не исключает, что законопроект подготовленный в связи производством-культивацией конопли может быть отозван.



Как заявил Вольский журналистам, тема производства-культивации должна быть рассмотрена досконально и обществу предоставлена детальная информация.



«Если и после этого возникнут вопросы, то мы должны еще раз пересмотреть позицию. То, что не нужно обществу, не должно быть сделано, не на законной основе ни другими какими-либо усилиями.



Можем ожидать, что случится отзыв закона. У общества нет соответствующей информации, о каких изменениях идет речь. О наркотических средствах говорят тогда, когда речь идет о другой продукции. Как видно, значительные изъяны существуют и в коммуникации», — заявил Вольский.















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