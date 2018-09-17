Между Илией Вторым и Ираклием Кобахидзе состоялась встреча по вопросу культивации марихуаны

17.09.2018 17:53 Между Ктоликосом-Патриархом всея Грузии Святейшим и Блаженнейшим Илией Вторым и председателем парламента Ираклием Кобахидзе состоялась встреча по вопросу культивации марихуаны.



По информации патриархии, встреча прошла накануне.



«Его Святейшество и присутствовавшие духовные лица еще раз крайне отрицательную позицию в отношении культивации марихуаны (выращивании) и отметили, что страна не сможет справиться с рисками, которые вызовет этот процесс», — говорится в информации распространенной патриархией.





Как отметил Илия Второй накануне в соборе Пресвятой Троицы, эта отрасль не должна переходить в частный сектор, если она перейдет в частный сектор, мы не сможем ее контролировать. по словам Патриарха, правительство должно взять на себя ответственность и контролировать положение.



Вместе с тем, председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что законодательный пакет, подготовленный правительством в связи с марихуаной, разделится на две части.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

