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Между Илией Вторым и Ираклием Кобахидзе состоялась встреча по вопросу культивации марихуаны
17.09.2018 17:53
Между Ктоликосом-Патриархом всея Грузии Святейшим и Блаженнейшим Илией Вторым и председателем парламента Ираклием Кобахидзе состоялась встреча по вопросу культивации марихуаны.
По информации патриархии, встреча прошла накануне.
«Его Святейшество и присутствовавшие духовные лица еще раз крайне отрицательную позицию в отношении культивации марихуаны (выращивании) и отметили, что страна не сможет справиться с рисками, которые вызовет этот процесс», — говорится в информации распространенной патриархией.
Как отметил Илия Второй накануне в соборе Пресвятой Троицы, эта отрасль не должна переходить в частный сектор, если она перейдет в частный сектор, мы не сможем ее контролировать. по словам Патриарха, правительство должно взять на себя ответственность и контролировать положение.
Вместе с тем, председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что законодательный пакет, подготовленный правительством в связи с марихуаной, разделится на две части.
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