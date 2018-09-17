Рэкет от имени Бидзины Иванишвили - новые скандальные записи

17.09.2018 20:27 В деле телекомпании "Иберия" и "Омега группы" появилась фамилия председателя партии "Грузинская мечта". Телекомпания «Рустави 2» раздобыла новую скандальную запись и фотоматериал, где прямо идет разговор о том, что власть хотела завладеть "Омега группой".



Как отмечает «Рустави 2», бизнес сигарет в Грузии по поручению Иванишвили делил его двоюродный брат Уча Мамацашвили. Прямые переговоры для захвата компании вели Дмитрий Кумсишвили и бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе.



В скрытой записи от имени Бидзины Иванишвили с основателем "Омега группы" говорят бизнесмен Вано Чхартишвили и Ираклий Чубинашвили. Также речь идет о перечислениях 50%-ной доли некоему фонду, который еще называют партией. Предположительно, речь идет о партии "Грузинская мечта". Также в разговорах отмечается необходимость закрытия Финансовой полиции.



На опубликованной телекомпанией фотографии видно, что на доске чертят схему распада "Омега группы", и создания новой компании под крылом власти.



















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