|
|
Рабочий визит Мамуки Бахтадзе в США начался со встречи с советником Дональда Трампа
17.09.2018 20:44
Рабочий визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе начался со встречи с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
Джон Болтон принял Мамуку Бахтадзе в Белом доме.
Стороны обсудили конкретные видения по ещё большему углублению стратегического партнерства между двумя странами и рассмотрели все основные направления двусторонних отношений. В связи с этим внимание было акцентировано на сотрудничестве в области обороны и безопасности.
Особенно был отмечен значительный вклад Грузии в международные миротворческие операции.
В ходе встречи важное внимание было уделено ситуации и вызовам в регионе, а также тяжелому гуманитарному положению на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр рассказал о мирной политике правительства Грузии и усилиях по деэскалации напряженности, и подчеркнул важность участия США в мирном урегулировании конфликта.
Во встрече в Белом доме также участвовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна