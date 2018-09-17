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Рабочий визит Мамуки Бахтадзе в США начался со встречи с советником Дональда Трампа


17.09.2018   20:44
Рабочий визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе начался со встречи с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Джон Болтон принял Мамуку Бахтадзе в Белом доме.

Стороны обсудили конкретные видения по ещё большему углублению стратегического партнерства между двумя странами и рассмотрели все основные направления двусторонних отношений. В связи с этим внимание было акцентировано на сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Особенно был отмечен значительный вклад Грузии в международные миротворческие операции.

В ходе встречи важное внимание было уделено ситуации и вызовам в регионе, а также тяжелому гуманитарному положению на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр рассказал о мирной политике правительства Грузии и усилиях по деэскалации напряженности, и подчеркнул важность участия США в мирном урегулировании конфликта.

Во встрече в Белом доме также участвовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.

Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.






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