Рабочий визит Мамуки Бахтадзе в США начался со встречи с советником Дональда Трампа

17.09.2018 20:44 Рабочий визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе начался со встречи с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.



Джон Болтон принял Мамуку Бахтадзе в Белом доме.



Стороны обсудили конкретные видения по ещё большему углублению стратегического партнерства между двумя странами и рассмотрели все основные направления двусторонних отношений. В связи с этим внимание было акцентировано на сотрудничестве в области обороны и безопасности.



Особенно был отмечен значительный вклад Грузии в международные миротворческие операции.



В ходе встречи важное внимание было уделено ситуации и вызовам в регионе, а также тяжелому гуманитарному положению на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр рассказал о мирной политике правительства Грузии и усилиях по деэскалации напряженности, и подчеркнул важность участия США в мирном урегулировании конфликта.



Во встрече в Белом доме также участвовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.



Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.















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