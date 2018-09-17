Бахтадзе: Джон Болтон имеет конкретное видение того, как мы можем укрепить очень прочные стратегические отношения между США и Грузией

17.09.2018 20:50 «Джон Болтон является большим другом Грузии. У него есть очень конкретное видение, как мы можем еще больше укрепить те стратегические отношения, которые сформировались между Грузией и США. Мы говорили именно об этом», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе после встречи в Белом доме с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.



Премьер-министр подчеркнул прогресс, достигнутый за последние два года в этом направлении, и отметил, что у правительства Грузии и коллег из Белого дома имеются конкретные видения о том, как укрепить двусторонние отношения и вывести их на новый уровень.



«Мы говорили о вызовах Грузии — о российской оккупации, о роли, которую играют США для того, чтобы мы совместными силами смогли преодолеть эти вызовы в Грузии. В то же время мы говорили о ситуации в регионе, и в этом смысле вызовы возрастают. Затронули и экономические вопросы. Укрепление наших отношений в экономическом измерении очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть конкретный план и видение, с которым мы ознакомили г-ну Болтона. У нас есть полная поддержка и в этом направлении, что в экономическом измерении существует большой потенциал, который совместными усилиями мы обязательно должны использовать», — сказал премьер-министр Грузии.



По словам Бахтадзе, друзья Грузии очень позитивно относятся к интенсификации переговоров о свободной торговле, и в ходе визита состоятся встречи со всеми ведомствами, которые затрагивает эта идея.



«Настроение очень позитивное. Существует технико-экономическое обоснование, подготовленное четырьмя крупными компаниями, в котором приведены конкретные цифры, насколько положительно это может отразиться на экономическом сотрудничестве между двумя странами», — отметил Бахтадзе.















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