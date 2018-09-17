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Порошенко: Вопрос предоставления Украине Томоса - решен
17.09.2018 21:25
Процесс предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии уже вышел на «финишную прямую». Об этом сообщил Президент Украины во время встречи с Экзархами в Киеве.
«Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую», - сказал он.
По словам представителей Константинополя, вопрос предоставления Томоса уже решен, а их работа в Украине - это обработка уже решенного вопроса.
«Мы приехали в Украину, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской Церкви уже начался», - сказал архиепископ.
Напомним, что в Российской и Украинской православной церкви Московского патриархата ответили на решение Вселенского Патриарха назначить в Киеве двух экзархов от Константинополя. По их словам, решение Патриарха Варфоломея - грубое вторжение на территорию Московского Патриархата.
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