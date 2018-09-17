Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко: Вопрос предоставления Украине Томоса - решен


17.09.2018   21:25
Процесс предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии уже вышел на «финишную прямую». Об этом сообщил Президент Украины во время встречи с Экзархами в Киеве.

«Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую», - сказал он.

По словам представителей Константинополя, вопрос предоставления Томоса уже решен, а их работа в Украине - это обработка уже решенного вопроса.

«Мы приехали в Украину, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской Церкви уже начался», - сказал архиепископ.

Напомним, что в Российской и Украинской православной церкви Московского патриархата ответили на решение Вселенского Патриарха назначить в Киеве двух экзархов от Константинополя. По их словам, решение Патриарха Варфоломея - грубое вторжение на территорию Московского Патриархата.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Непочтовые переводы в Грузию в январе-августе выросли на 17,4%
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о выращивании конопли
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян обещал размазать по стенке тех, кто посягнет на будущее детей
Пашинян: Армянский драм сохраняет стабильность
Страсбургский суд начал коммуникации по 34 жалобам из Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна