Порошенко: Вопрос предоставления Украине Томоса - решен

17.09.2018 21:25 Процесс предоставления Украинской Православной Церкви автокефалии уже вышел на «финишную прямую». Об этом сообщил Президент Украины во время встречи с Экзархами в Киеве.



«Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую», - сказал он.



По словам представителей Константинополя, вопрос предоставления Томоса уже решен, а их работа в Украине - это обработка уже решенного вопроса.



«Мы приехали в Украину, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской Церкви уже начался», - сказал архиепископ.



Напомним, что в Российской и Украинской православной церкви Московского патриархата ответили на решение Вселенского Патриарха назначить в Киеве двух экзархов от Константинополя. По их словам, решение Патриарха Варфоломея - грубое вторжение на территорию Московского Патриархата.















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