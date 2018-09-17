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Бахтадзе расскажет в ООН о «достижениях Грузии с точки зрения строительства демократии»


17.09.2018   21:31
Основной темой моего выступления в ООН будут те вызовы, те болезненные проблемы, что есть у нас в стране и которые связаны с оккупацией Россией наших территорий, этнической чисткой, депопуляцией, полной гуманитарной катастрофой, которую мы видим на оккупированных территориях, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Бахтадзе в Вашингтоне, в ответ на поставленный на эту тему соответствующий вопрос.

По информации пресс-службы премьера, глава правительства отметил, что вместе с тем он скажет и о тех видениях и достижениях, которые есть у Грузии с точки зрения строительства демократии.

«Также будет сказано о тех плане и стратегии, как мы намерены ввести Грузии в число стран с развитой экономикой и достичь наших внешнеполитических целей», - отметил премьер-министр.






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