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Грузию посетит заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер
17.09.2018 23:46
Согласно эксклюзивной информации Первого канала, Грузию посетит заместитель генерального секретаря НАТО. Визит Роуз Гетемюллер состоится 21 сентября.
Запланированы встречи заместителя генсека альянса с представителями властей Грузии.
Впервые Роуз Гетемюллер находилась в Грузии в мае 2017 года.
Роуз Гетемюллер была назначена на должность в 2016 году и сменила на посту Александра Вершбоу. 5 сентября с Роуз Гетемюллер в Брюсселе встретились государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.
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