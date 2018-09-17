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Грузию посетит заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер


17.09.2018   23:46
Согласно эксклюзивной информации Первого канала, Грузию посетит заместитель генерального секретаря НАТО. Визит Роуз Гетемюллер состоится 21 сентября.

Запланированы встречи заместителя генсека альянса с представителями властей Грузии.

Впервые Роуз Гетемюллер находилась в Грузии в мае 2017 года.

Роуз Гетемюллер была назначена на должность в 2016 году и сменила на посту Александра Вершбоу. 5 сентября с Роуз Гетемюллер в Брюсселе встретились государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.






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