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Джон Болтон: Процветающая и демократическая Грузия является образцовой в регионе


18.09.2018   10:59
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявляет, что подтвердил солидарность отношениям Грузии и США на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Об этом Джон Болтон написал в своем микроблоге в «Твиттере».

«Сегодня я встретился с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе для того, чтобы подтвердить солидарность отношениям Грузии-США. Процветающая и демократическая Грузия является сильным образцом в регионе», — пишет Джон Болтон в «Твиттере».

Рабочий визит Мамуки Бахтадзе в Соединенные Штаты Америки начался со встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности.






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