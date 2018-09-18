Джон Болтон: Процветающая и демократическая Грузия является образцовой в регионе

18.09.2018 10:59 Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявляет, что подтвердил солидарность отношениям Грузии и США на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Об этом Джон Болтон написал в своем микроблоге в «Твиттере».



«Сегодня я встретился с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе для того, чтобы подтвердить солидарность отношениям Грузии-США. Процветающая и демократическая Грузия является сильным образцом в регионе», — пишет Джон Болтон в «Твиттере».



Рабочий визит Мамуки Бахтадзе в Соединенные Штаты Америки начался со встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности.















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