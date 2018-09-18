МВД Грузии начинает реформу следственной системы

18.09.2018 11:12 МВД сегодня провело конференцию на тему «Реформа следственной системы». Ее открыл министр Георгий Гахария.



Министр внутренних дел говорил о реформе криминальной полиции, которая является одним из важнейших компонентов «системного обновления» в ведомстве.



По словам Георгия Гахария в рамках реформы разграничиваются следственные, оперативные и участковые направления и повышение эффективности деятельности криминальной полиции путем укрепления всех трех направлений.



Министр также отметил, что ведомство уже оценило квалификацию следователей. В соответствии с результатами был разработан модуль профессиональной переподготовки следователей в академии министерства. Кроме того, создана программа базовой подготовки следователей, выросли их квалификационные требования и утверждены новые правила приема на работу, цель которых – содействие трудоустройству в ведомстве новых, мотивированных кадров.



Участникам конференции представили новую структуру департамента полиции Тбилиси.



В департаменте будут следователи, которые будут работать только над расследованием, детективы, которые будут ответственны лишь за оперативную работу и офицеры правопорядка, которые ориентированы на превентивную полицейскую деятельность. Кроме того, создается управление по делам несовершеннолетних, которое будет отвечать за расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении их.















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