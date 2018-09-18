Целью реформ в МВД является улучшение не статистических данных, а качества - Гахария

18.09.2018 11:15 В министерстве внутренних дел осуществляется целый ряд реформ, как структурных, так и содержательных, в результате чего последуют законодательные изменения, — об этом заявил министр Георгий Гахария.



По его словам, укрепление следственного компонента в МВД является одной из главных целей текущей реформы.



«Одна из главных причин и целей этих реформ – укрепление следственного компонента в МВД. Цель основного направления реформ в криминальной полиции – определение специализации и разграничивание как ответственности, так и направлений по участковой, следственной и оперативной работе», — заявил Георгий Гахария.



Как пояснил министр, за последние 15-20 лет в следственном компоненте и в криминальной полиции в целом не было реформ, что серьезно влияло на качество полицейской деятельности.



«Мы попытались максимально подключить к обсуждениям этой реформы заинтересованных социальных, профессиональных групп, наших международных партнеров, чтобы консенсус был максимально широким», — заявил Гахария.



Георгий Гахария также уделил внимание проблеме квалификации и заявил, что у этого есть своя объективная причина.



«Начальным этапом нашей реформы, должны признать, мы однозначно рассматриваем проблемы квалификации в следственной части, говорю о министерстве внутренних дел. У этого есть своя объективная причина, так как в течение последних лет, следователь МВД, фактически, зависит от прокурора как на практике, так и с учетом законодательной рамки. В этой части есть та совместная проблема, которую нам нужно решить», — заявил Гахария и отметил, что невозможно повысить ответственность и компетенцию там, где часть полномочий не будет более свободной и независимой.



Соответственно, по словам министра, когда речь идет о реформе, обязательно нужно отметить и вопрос распределения полномочий.



Конференцию на тему «Реформа следственной системы» открыл Георгий Гахария, на которой говорил о реформе в ведомстве.















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