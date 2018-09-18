Супруга владельца «Омега Групп» Нато Чхеидзе покидает парламентскую фракцию «Патриоты Грузии»

18.09.2018 11:24 Супруга владельца «Омега Групп» Член парламента Нато Чхеидзе покидает состав фракции «Патриоты Грузии». О принятом решении Нато Чхеидзе заявила в эфире программы «Арчевани» (Выбор) на канале «Рустави 2». Она отметила, что подробнее скажет об этом на пленарном заседании парламента.



Фракция «Патриоты Грузии» состоит из 6 депутатов, это означает, что в случае выхода Нато Чхеидзе фракция распадется. Единственный путь сохранения фракции – если в нее вступит кто-то из депутатов.



Напомним, что в последние дни разгорелся серьезный скандал вокруг «Омега Групп». Согласно распространенным телекомпанией «Рустави 2» записям, представители власти и приближенные грузинского олигарха Бидзины Иванишвили пытались поделить рынок сигарет в Грузии. Речь в записях также шла о 50%-ной доле из этого бизнеса некоему фонду, который также назвали партией. Предполагается, что речь идет о правящей партии "Грузинская мечта", и возможно действие имеет место перед серьезным повышении цен на табачные изделия в стране.















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