Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Супруга владельца «Омега Групп» Нато Чхеидзе покидает парламентскую фракцию «Патриоты Грузии»


18.09.2018   11:24
Супруга владельца «Омега Групп» Член парламента Нато Чхеидзе покидает состав фракции «Патриоты Грузии». О принятом решении Нато Чхеидзе заявила в эфире программы «Арчевани» (Выбор) на канале «Рустави 2». Она отметила, что подробнее скажет об этом на пленарном заседании парламента.

Фракция «Патриоты Грузии» состоит из 6 депутатов, это означает, что в случае выхода Нато Чхеидзе фракция распадется. Единственный путь сохранения фракции – если в нее вступит кто-то из депутатов.

Напомним, что в последние дни разгорелся серьезный скандал вокруг «Омега Групп». Согласно распространенным телекомпанией «Рустави 2» записям, представители власти и приближенные грузинского олигарха Бидзины Иванишвили пытались поделить рынок сигарет в Грузии. Речь в записях также шла о 50%-ной доле из этого бизнеса некоему фонду, который также назвали партией. Предполагается, что речь идет о правящей партии "Грузинская мечта", и возможно действие имеет место перед серьезным повышении цен на табачные изделия в стране.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Непочтовые переводы в Грузию в январе-августе выросли на 17,4%
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о выращивании конопли
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мамука Бахтадзе: Россия является оккупантом, агрессором, она оккупирует 20% нашей территории
Пашинян обещал размазать по стенке тех, кто посягнет на будущее детей
Пашинян: Армянский драм сохраняет стабильность
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна