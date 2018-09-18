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В департаменте полиции Тбилиси создается управление по делам несовершеннолетних


18.09.2018   11:26
В департаменте полиции Тбилиси создается управление по делам несовершеннолетних, — об этом заявил министр внутренних дел Георгий Гахария.

По словам Георгия Гахария, управление будет отвечать за расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их по всему Тбилиси.

«В департаменте полиции Тбилиси будут следователи, которые будут работать только над расследованием, детективы, которые будут ответственны лишь за оперативную работу и офицеры правопорядка, которые ориентированы на превентивную полицейскую деятельность. Кроме того, создается управление по делам несовершеннолетних, которое будет отвечать за расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении их», — заявил Георгий Гахария.

Конференцию на тему «Реформа следственной системы» открыл Георгий Гахария, на которой говорил о реформе в ведомстве.






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