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Министр здравоохранения Грузии провел встречу с руководителем ВОЗ


18.09.2018   12:45
В рамках 68-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко встретился с генеральным директоров ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

На встрече рассматривались вопросы сотрудничество министерства и ВОЗ и планы на будущее.

Особый акцент был сделан на важности устойчивости всеобщего здравоохранения и сокращении расходов населения.

Руководитель ВОЗ положительно оценил реформы в сфере здравоохранения в Грузии, в направлении роста доступности медикаментов и внедрения международных стандартов производства фармакологической продукции.

Завтра министр здравоохранения выступит с речью на 68-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Риме.






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