Министр здравоохранения Грузии провел встречу с руководителем ВОЗ

18.09.2018 12:45 В рамках 68-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко встретился с генеральным директоров ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.



На встрече рассматривались вопросы сотрудничество министерства и ВОЗ и планы на будущее.



Особый акцент был сделан на важности устойчивости всеобщего здравоохранения и сокращении расходов населения.



Руководитель ВОЗ положительно оценил реформы в сфере здравоохранения в Грузии, в направлении роста доступности медикаментов и внедрения международных стандартов производства фармакологической продукции.



Завтра министр здравоохранения выступит с речью на 68-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Риме.















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