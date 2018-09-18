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Министр здравоохранения Грузии провел встречу с руководителем ВОЗ
18.09.2018 12:45
В рамках 68-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, министр вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко встретился с генеральным директоров ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.
На встрече рассматривались вопросы сотрудничество министерства и ВОЗ и планы на будущее.
Особый акцент был сделан на важности устойчивости всеобщего здравоохранения и сокращении расходов населения.
Руководитель ВОЗ положительно оценил реформы в сфере здравоохранения в Грузии, в направлении роста доступности медикаментов и внедрения международных стандартов производства фармакологической продукции.
Завтра министр здравоохранения выступит с речью на 68-ой сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения в Риме.
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