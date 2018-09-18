Каха Кожоридзе ущел с должности советника президента Грузии

18.09.2018 12:53 Советник президента Грузии Георгия Маргвелашвили Каха Кожоридзе покинул администрацию президента.



Как пишет Каха Кожоридзе в социальной сети, сегодня – его последний день работы на должности советника президента.



«Две недели назад я написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Затем завершил дела, которые должен был завершить. Сегодня – мой последний день на должности советника президента. Я всегда думал, что профессионализм одинаково необходим на любой позиции. Я думаю так и сейчас и с этим отношением с завтрашнего дня приступаю к адвокатской, также академической деятельности», — пишет Каха Кожоридзе.



Кожоридзе был назначен советником президента Грузии по вопросам прав человека и правосудия с 13 января 2015 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

