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Каха Кожоридзе ущел с должности советника президента Грузии


18.09.2018   12:53
Советник президента Грузии Георгия Маргвелашвили Каха Кожоридзе покинул администрацию президента.

Как пишет Каха Кожоридзе в социальной сети, сегодня – его последний день работы на должности советника президента.

«Две недели назад я написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Затем завершил дела, которые должен был завершить. Сегодня – мой последний день на должности советника президента. Я всегда думал, что профессионализм одинаково необходим на любой позиции. Я думаю так и сейчас и с этим отношением с завтрашнего дня приступаю к адвокатской, также академической деятельности», — пишет Каха Кожоридзе.

Кожоридзе был назначен советником президента Грузии по вопросам прав человека и правосудия с 13 января 2015 года.






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