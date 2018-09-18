Саломе Зурабишвили: Разумеется, войну начала Россия

18.09.2018 15:31 Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили считает спекуляцией и клеветой обвинения оппонентов, что Зурабишвили считает, что Грузия начала августовскую войну 2008 года, и этой позицией вредит национальным интересам страны. Выступая на открытии избирательного штаба в Тбилиси Сломе Зурабишвили заявила, что ее отношение к России более 60 лет неизменное, и главное убеждение, цель и мечта ее и ее семьи, освобождение, и защита независимости и свободы Грузии.



"От кого защита, не скажете? От России"- заявила Зурабишвили. По ее же словам, Россия агрессор и оккупант, и может повторять это бесконечно. Саломе Зурабишвили отметила, что Россия была агрессором и оккупантом, когда нарушила трактат, заключенный царем Ираклием в 1801 году, и в 1921 году, когда нарушила суверенитет Грузии, признанный в 1920 году, и она агрессор и оккупант с 2008 года, когда еще раз нарушила все международные документы и договора, где Россия признавала территориальный суверенитет и независимость Грузии.



"Вторая тема - кто начал грузинско-российскую войну? Разумеется, Россия, и почему? Россия вторглась на признанную ею территорию Грузии с танками и военными самолетами, а не наоборот. Грузия никогда не вторгалась на территорию России, никогда не осуществляла агрессию. Это так же элементарно, как 1+1 равно 2. Кто может спорить об этом? Это никогда не было то, о чем я говорю, и я это не обсуждала. Ни я, и ни один грузин не допустит того, чтобы сказать, что российско-грузинскую войну начала Грузия"- заявила Зурабишвили.



По ее же словам, когда она говорит, что грузинская власть повелась на российскую провокацию, она не говорит, что Грузия виновата, Грузия начала войну, и Россия не агрессор и оккупант.



"Я говорю, что тогдашний президент и власть либо допустили большую ошибку, либо совершили большое преступление, при результате которого живем мы, наши беженцы, и незащищенные граждане нашего государства на оккупированных территориях"- заявила Саломе Зурабишвили.



По ее же словам, когда в ее адрес раздаются "настойчивые и бессмысленные вопросы, основанные на вырванные из контекста слова", почему никто не задает другие вопросы: почему тогдашняя власть Грузии не послушала американских и европейских партнеров, почему не объявила Россию агрессором с самого начала войны, почему ждала три дня, а до того заявляла, что Россия не знает что происходит, и виноваты сепаратисты, и почему не сказала международному сообществу в первый же день, что Россия начала войну.

















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