В личных беседах иностранцы называют Кумсишвили «мистер 10%» - Ника Гварамия

18.09.2018 15:37 Генеральный директор вещательной компании "Рустави 2" Ника Гварамия прокомментировал ситуацию по делу об "Омега групп" и распространенные телекомпанией видео и аудиозаписи о перераспределении долей в табачном бизнесе. Из последней аудиозаписи выясняется, что в перераспределении долей табака фигурировали бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший министр экономики, вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.



"В личных разговорах даже иностранцы называли Кумсишвили "мистер 10%", он практически везде был в доле, разумеется, не сам Кумсишвили, а в его лице высокие субстанции"- заявил Ника Гварамия.



Ника Гварамия отметил, что в беседе с ним один из бизнесменов отметил, что ежемесячно относил Дмитрию Кумсишвили 70 000 долларов. По словам Гварамия, правящая партия финансируется черными деньгами.



"Нам известно, что Кумсишвили был сборщиком черных денег партии, и мы слышали от одного из бизнесменов, а я слышал ни от одного бизнесмена, что у них был установлен конкретный тариф, и они ежемесячно приносили их чемоданами"- заявил Ника Гварамия.



Из распространенной сегодня аудиозаписи выясняется, что доли табачного рынка от имени Бидзины Иванишвили делит его двоюродный брат Уча Мамацашвили. В деле были включены бывший премьер-министр Дмитрий Кумсишвили, и бывший Главный прокурор Отар Парцхаладзе. Из записи выясняется, что именно Кумсишвили устанавливал квоты бизнесу, кто сколько сигарет мог продать.

















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