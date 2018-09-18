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Дома юстиции будут оказывать беженцам некоторые услуги
18.09.2018 15:42
В Домах юстиции появился новый сервис для вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц и беженцев. С сегодняшнего дня, наряду с получением жилища, статуса беженца и помощи, они могут представить заявление в связи с социальными вопросами и получить соответствующий сервис.
Меморандум о взаимосотрудничестве был оформлен сегодня в Доме юстиции Грузии.
Отныне беженцев будут обслуживать во всех Домах юстиции по всей Грузии. Им больше не придется отправляться для получения сервиса в крупные города.
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