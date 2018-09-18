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«Грузинская мечта» поручает госслужащим «лайкать» сообщения на ФБ-странице Салому Зурабишвили


18.09.2018   17:04
Скриншоты внутренней переписки "Грузинской мечты" попали в руки телекомпании "Триалети". Из переписки внутренней группы организации Гори выясняется, что член Городского собрания горийского муниципалитета, и политический секретарь местной организации "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Михеил Гогинашвили дает поручение поставить «лайк» («like») на видео открытия штаба на странице Facebook Саломе Зурабишвили.

"Поставьте лайк на странице Facebook Саломе Зурабишвили на видео открытия штаба. Попросите всех партийных и близких поставить лайк", - говорится в сообщении.

"Триалети" перепроверила, кто выполнил задание, и предлагаем скриншоты в виде лайков и комментариев на видео открытия штаба Саломе Зурабишвили.

Среди тех, кто поставил лайк, есть и госслужащие, и занятые в бюджетных организациях, что указывает на то, что в партийной группе есть государственные служащие, "Грузинская мечта" использует административный ресурс, и поручает государственным чиновникам сделать лайки, и написать комментарии на странице Саломе Зурабишвили.






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