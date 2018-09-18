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МВД имеет возможность осуществить эффективный контроль над культивацией/экспортом марихуаны - Гахария


18.09.2018   17:31
По заявлению министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, у МВД есть рычаг, чтобы осуществлять в стране эффективный контроль над культивацией-экспортом конопли с медицинской точки зрения.

Как сообщил Гахария журналистам, если в связи с этой темой существуют вопросы, консультации продолжатся, и решения будут приняты в рамках широкой платформы.

«Даже в том случае, если за регулированием потребления последуют дальнейшие шаги с медицинской точки зрения, МВД имеет возможность для эффективного контроля. Это происходит в закрытом пространстве, фактически, в здании. То, что делается в части регулирования, помогает МВД проводить свою жесткую наркополитику еще более эффективно. Если существуют другие вопросы, консультации продолжатся», - заявил Гахария.







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