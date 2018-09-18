Арчил Гамзардия призвал грузинских бизнесменов набраться смелости и открыто заявить о фактах давления

18.09.2018 17:43 Ведущий передачи телекомпании "Иберия" Арчил Гамзардия призывает грузинских бизнесменов набраться смелости и открыто заявить, что по-прежнему ведется давление на их бизнес, так же как это происходило и происходит в связи с "Омега группой".



По словам Арчила Гамзардия, в своей передаче он часто говорил о фактах давления на бизнес со стороны власти. Именно поэтому, по его словам, со стороны власти часто была попытка, чтобы "последовала какая-нибудь реакция на передачи распоясавшегося Гамзардия".



"У "Грузинской мечты" была критическая непримиримость к критическому мнению, тем более, если у этого мнения была не аффилированая форма"- говорит Гамзардия в передаче "Арчевани".



По его словам, ему сделали предложение прекратить журналистскую деятельность, и заняться другим делом.



"Я 13 лет веду педагогическую деятельность, и были разного рода предложения быть еще более успешным с другой точки зрения и т.д., чтобы я не вел журналистскую деятельность, и часто экспертную деятельность"- говорит Арчил Гамзардия.



По словам ведущего передачи, ему делали финансовые предложения покинуть телекомпанию "Иберия". По словам Гамзардия, у нынешней власти есть разные подходы, и в данном конкретном случае она старалась с одной стороны чтобы "Иберия" замолчала, а с другой стороны "заработать деньги".



"С одной стороны обуздать всякую активность, уничтожить все медиа средства, которые придерживались критической части, и с другой стороны чистой воды делать деньги, это два направления, что идет от нынешней власти, и что стараются завуалировать.



Сегодня власть придерживается политики молчания, если у прежней власти по всем вопросам была молниеносная реакция, прежний президент всегда по всем вопросам фиксировал свою позицию, сегодня этот подход такой - молчите!"- говорит Арчил Гамзардия.

















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