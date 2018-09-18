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Мэрия Тбилиси увеличит штраф за экономическую деятельность на муниципальном паркинге
18.09.2018 17:45
Мэр Тбилиси Каха Каладзе предлагает увеличить штраф за экономическую деятельность на муниципальных автостоянках.
«Транспортная компания Тбилиси» уже начала штрафовать правонарушителей, однако исходя из того, что штраф небольшой – 10 лари (3 доллара), случаи нецелевого использования муниципальных стоянках продолжаются, отметил мэр.
«В городе, к сожалению, есть улицы, где места муниципального паркинга занимают для разной экономической деятельности. Это автомобили с прицепом, зачастую — туристические бюро, визовое обслуживание. Есть случаи, когда места для паркинга заполнены арендованными автомобилями. В итоге у граждан часто нет возможности пользоваться муниципальным паркингом», — сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси отметил, что в городе есть множество мест, где можно заняться аналогичной деятельностью помимо муниципальной парковки. Он подчеркнул, что «никто не имеет права ограничивать парковку автомобиля тем людям, которые добросовестно платят за муниципальный паркинг».
В итоге Каладзе поручил своему заместителю Ираклию Хмаладзе начать работу над законопроектом, чтобы увеличить штраф и ужесточить условия использования муниципальных стоянок.
Коснувшись вопроса штрафов, мэр Тбилиси отметил, что такие меры уже повлияли и на ситуацию с соблюдением правил безопасности на стройках.
«Многие скептически относились к этому подходу. Речь шла о том, что повышением штрафов мы якобы не решим данную проблему. Однако результат уже на лицо. Это пока не тот результат, которого мы хотим в конечном счете добиться, однако ситуация в сфере безопасности на стройках значительно улучшилась», — сообщил Каладзе.
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