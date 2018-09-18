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В Грузии могут законодательно запретить курение в машине, если в ней также находится ребенок


18.09.2018   18:46
Если в частной машине находится несовершеннолетний, курение в ней табака не должно быть разрешено – наверное, в будущем мы должны думать о внесении такого ограничения, - об этом председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе заявил на заседании комитета по образованию и науке.

По его информации, подобное ограничение в связи с частными машинами действует во многих странах.

Как пояснил Зоидзе, поскольку регуляции, установленные в отношении такси, действуют только в масштабе Тбилиси, в таких условиях введение ограничений на них с точки зрения употребления табака создаст проблемы. По словам Зоидзе, если решение с точки зрения лицензирования такси будет принято в масштабе всей Грузии, изменения осуществятся и в этом плане. Зоидзе также отметил, что в крупных сетях сервиса такси водителям запрещается курить в машине, что указывает на положительную тенденцию.

«Обещаю вам, что в будущем обязательно осуществятся изменения для освобождения от табачного дыма, но не с точки зрения ослабления закона. В будущем мы подумаем об ужесточении закона», - заявил Акакий Зоидзе.

На сегодняшнем заседании комитет по образованию и науке поддержал изменения, на основании которых, ограничения, запреты и санкции, установленные в плане употребления табака, несколько облегчаются. С проектом запланированных изменений, которые вносятся в закон «О контроле табака» и «Кодекс административных правонарушений», членов комитета ознакомил Акакий Зоидзе. Как пояснил депутат, в плане исполнения на практике установленных запретов и регуляций, связанных с табаком, выявились определенные изъяны, из-за этого возникла необходимость внесения поправок в законы.






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