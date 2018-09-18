Мы имеем дело с элитарной коррупцией - TI Georgia

18.09.2018 19:00 Исполнительный директор "Международной прозрачности - Грузия" требует установления аутентичности скандальной аудиозаписи. По словам Эки Гигаури, после аудиозаписи о перераспределении долей "Омега группы", главной компании-основателя телекомпании "Иберия", вырисовывается определенная схема.



"Схемы, которые мы смотрели, и подтверждающих документов чего у нас не было, фактически выявились"- говорит Гигаури.



Директор неправительственной организации приводит как пример тяжбу, начатую в минувшем году "Филипом Морисом", и говорит, что грузинский суд вынес сомнительное решение по отношению иностранной компании по производству табака. Суд возложил на нее штраф за то нарушение, которого вообще не было в законодательстве.



По словам Гигаури, Международная коммерческая палата назвала данное решение суда необъективным.



По словам Гигаури, в прошлом году именно "Тбилисский табак" вел тяжбу с "Филип Морис". Такая же тяжба существовала с "Бритиш Американ Тобако", где вторую сторону представляла именно "Омега".



"Важно установить аутентичность, и когда это было записано. Если эти два процесса шли параллельно, это означает, что государство создавало конкретную схему для того, чтобы усилиться на рынке, и использовали суд, чтобы вытеснить из этого рынка иностранных конкурентов-производителей. Из-за того, что было несправедливое отношение к конкурентам, дело "Филип Морис" рассматривали также на грузинско-американском бизнес форуме в Вашингтоне, где высокопоставленные американские чиновники и бывшие высокопоставленные чиновники страны прямо обвиняли правительство Грузии, что существует много вопросов, суд не является независимым, и в эту страну не приедут инвесторы, если не проведут реформу суда"- говорит Гигаури.



По словам Эки Гигаури, после того, как из-за этих дел Грузия попала в скандал, "Филип Морис" выиграл дело в апелляционном суде, но "Филип Морис" приостановил запланированное строительство завода в Грузии.



"Мы имеем дело с элитарной коррупцией, и следует начать расследование в отношении коррупции"- говорит Эка Гигаури.

















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