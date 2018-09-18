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Грузия и Фиджи отменят визовый режим


18.09.2018   19:24
Между Грузией и Фиджи будет задействован безвизовый режим. Правительства двух стран уже достигли соглашения. Теперь планируется оформить соответствующий документ, сообщает Общественный вещатель.

Согласно действующим правилам, граждане Фиджи могут посетить Грузию, получив электронную визу. Вместе с тем, гражданам Грузии, чтобы попасть на тихоокеанские острова, необходимо обратиться в консульскую службу посольства Фиджи в Брюсселе.

Архипелаг Фиджи находится на юго-востоке Тихого океана. Его население составляет около 900 тысяч человек.







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