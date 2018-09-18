Зарплата главы ЦИК Грузии в августе составила почти 20 000 лари

18.09.2018 19:25 В августе текущего года зарплата председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания составила 19 550 лари.



В августе 2018 года должностной оклад Жвания без налогообложения был 17 000 лари, в то же время она получила надбавку в размере 2 550 лари. В августе минувшего года, в избирательный период, Жвания получила увеличенный должностной оклад и надбавку, но без налогообложения размер этой суммы был 12 774 лари.



On.ge пояснили в ЦИК, что в текущем году выборы назначены на 1 августа, а в минувшем году они были в середине месяца. Разница между возмещениями вызвана этой причиной.



Следует отметить, что в октябре прошлого года, когда в Грузии были выборы самоуправления, зарплата председателя ЦИК составила 22 000 лари, из которых половина была начислена в виде надбавки.



По избирательному кодексу Грузии, в избирательный период членам и руководящим персонам ЦИК и краевых избирательных комиссий дается двойной размер должностного оклада.



Что касается годичных данных, доход Жвания согласно декларации, и запрошенной информации из ЦИК, таков:



9 месяцев 2018 года — 90 950 лари;

12 месяцев 2017 года — 143 674 лари;

12 месяцев 2016 года — 197 307 лари.

















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