Глава МИД Украины сообщил о кибератаках на Вселенский патриархат

18.09.2018 19:39 Вселенский патриарх Варфоломей и его представители в Киеве подверглись массированным кибератакам. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины. Такое заявление Павел Климкин сделал после встречи с экзархами. "Для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!" – написал министр в фейсбуке.



17 сентября на встрече с президентом Украины Петром Порошенко представители вселенского патриарха подтвердили, что продолжат работу над процессом предоставления автокефалии Украинской православной церкви.



Киев добивается независимости от Русской православной церкви. Москва выступает против. РПЦ заявила, что больше не будет молиться за Вселенского патриарха Варфоломея. Также русская православная церковь прекращает участие в структурах под председательством Константинополя.



В Украине сейчас действуют несколько православных религиозных организаций, крупнейшие из которых – Украинская православная церковь (Московского патриархата), Украинская православная церковь (Киевского патриархата) и Украинская автокефальная православная церковь. Президент Украины и Верховная Рада ранее обратились к Константинопольскому патриарху с просьбой содействовать созданию единой автокефальной украинской православной церкви.















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