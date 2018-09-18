Ираклий Кобахидзе встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств

18.09.2018 20:01 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньером.



Стороны обсудили положение с точки зрения защиты прав национальных меньшинств и их интеграции в общественную и политическую жизнь в Грузии. По оценке Верховного комиссара, в Грузии нет фундаментальных проблем в этом направлении. В свою очередь, председатель парламента подчеркнул, что власти не жалеют усилий для содействия максимальной интеграции национальных меньшинств в политическую, экономическую и социальную жизнь.



Внимание было уделено реформированию системы образования в контексте защиты прав национальных меньшинств в Грузии. По словам Ираклия Кобахидзе, одним из главных приоритетов премьер-министра Грузии является образование и соответственно, власти планируют масштабные инвестиции в системе, что качественно улучшит образовательное пространство, в том числе и для национальных меньшинств.



Разговор также коснулся запланированного визита Ламберто Заньера в Абхазию, тяжелого положения на оккупированных территориях с точки зрения прав человека и гуманитарной ситуации и мирной инициативы правительства Грузии.



«Мы рассмотрели не одну тему, которая важна для Грузии. Первая возможность, когда Верховный комиссар входит в Абхазию и непосредственно ознакомится с положением, существующим там, что мы приветствуем и думаем, что это действительно хорошая возможность самому оценить существующее там.



Мы предоставили ему информацию, которая есть у нас на руках, а также особый акцент был сделан на вопросе защиты абхазского языка, что является важной темой для нас, так как в условиях оккупации опасность угрожает и абхазскому языку. Поэтому, по этому вопросу с нашей стороны есть особый акцент. Мы ознакомили его с нашей мирной инициативой, в которой идет речь о доступности образования, разделении экономических инициатив, подачу публичных сервисов. Думаю, наше будущее сотрудничество в этой сфере будет интересным», — заявил по завершении встречи лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.















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