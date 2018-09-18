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Служба аудита Грузии указывает на возможные коррупционные сделки в МИД


18.09.2018   20:19
Служба аудита требует изучения возможных коррупционных рисков в Министерстве иностранных дел. Разговор идет о договоре, оформленном в 2017 году, в котором фигурирует заместитель министра иностранных дел Вато Махароблишвили. Именно его брату принадлежит компания, которая должна была выполнить проектные работы нового здания министерства. Компания была создана за день до перечисления суммы. Именно это стало причиной подозрения, возникшего в связи с возможными коррупционными рисками.

В заключении Службы аудита указано также, что компания некачественно выполнила возложенное обязательство.

"В 2017 году Министерство иностранных дел оформило договор с ООО, являющейся компанией, созданной за один день раньше до этого. Целью договора были работы проектирования здания, находящегося по улице Леонидзе. Проект был с изъянами, и Фонд муниципального развития фактически не мог полностью опираться на данную работу, и в то же время не существовало другого альтернативного проекта.

Это был один вопрос. А также тот вопрос, что компания была основана за день раньше до оформления договора. На поверхности были именно эти вопросы, которые порождали определенные риски, и нуждались в соответствующем дополнительном разбирательстве, и именно поэтому были пересланы" – заявил начальник департамента аудита сферы Государственной услуги общего назначения, Георгий Кекелишвили.

В заключение Службы аудита попали и другие нарушения в бытность министром Джанелидзе.

В заключении говорится также о представительских расходах, потраченных в ресторанах разных стран.






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