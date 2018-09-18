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Хулордава – Надеюсь, в декабре у нас будет окончательный документ Дорожной карты с ЕС
18.09.2018 20:26
Председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава заявляет, что идет работа над Дорожной картой с Евросоюзом. Депутат заявляет, что окончательный документ будет готов в декабре.
«Ведущим из исполнительной власти является министерство иностранных дел. У парламента есть особый интерес, чтобы процесс не задерживался. У нас пока не было возможности подключиться к обработке информации, предоставленной ведомствами, однако начать процесс планируется с октября.
Я надеюсь, что окончательный документ у нас будет в установленный план, который у нас был – это был декабрь. Есть очень хорошее основание для того, чтобы мы подумали о более глубоких отношениях с Евросоюзом. Думали гораздо шире, чем предусматривает соглашение об ассоциации», — заявила Тамар Хулордава.
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