Хулордава – Надеюсь, в декабре у нас будет окончательный документ Дорожной карты с ЕС

18.09.2018 20:26 Председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава заявляет, что идет работа над Дорожной картой с Евросоюзом. Депутат заявляет, что окончательный документ будет готов в декабре.



«Ведущим из исполнительной власти является министерство иностранных дел. У парламента есть особый интерес, чтобы процесс не задерживался. У нас пока не было возможности подключиться к обработке информации, предоставленной ведомствами, однако начать процесс планируется с октября.



Я надеюсь, что окончательный документ у нас будет в установленный план, который у нас был – это был декабрь. Есть очень хорошее основание для того, чтобы мы подумали о более глубоких отношениях с Евросоюзом. Думали гораздо шире, чем предусматривает соглашение об ассоциации», — заявила Тамар Хулордава.















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