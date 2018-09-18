В Тбилиси пройдет заседание Праламентского комитета по вопросам ассоциации ЕС-Грузия

18.09.2018 20:34 18-19сентября в Тбилиси состоится 7-ое заседание Парламентского комитета по вопросам ассоциации ЕС-Грузия.



Европейский парламент будет представлен Сопредседателем комитета Саджадом Каримом, а также членами комитета Клер Муди, Хайди Хауталаи Валентинасом Мазуронисом.



Помимо участия в сессиях прибывшие члены комитета также запланировали встречи с Премьер-министром Грузии Мамука Бахтадзе и другими членами делегации от грузинских властей, а также с Народным защитником Грузии. Также они посетят административную граница с Южной Осетией и встретятся со студентами Тбилисского университета.



Парламентский комитет по вопросам интеграции был основан еще в 2014 году, следуя за подписанием Грузией Соглашения об Ассоциации. Комитет состоит из членов Европейского Парламента и Парламента Грузии. Заседания проводятся дважды в год: один раз в Брюсселе, и одни в Тбилиси.















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